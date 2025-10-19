Secondo stop consecutivo per il Sassari Calcio Latte Dolce, che esce sconfitto per 2-0 dalla trasferta sull’isola d’Ischia. Un risultato severo per la formazione di mister Fini, che, nonostante il punteggio, ha mostrato grinta, carattere e capacità di reagire anche nei momenti più delicati della gara.

Il match si apre con i gialloblù di casa subito aggressivi e determinati. Già al 6’, Boiano tenta una spettacolare rovesciata che termina di poco fuori. Tre minuti più tardi, la pressione dell’Ischia viene premiata: il giovane talento classe 2006, su invito preciso di Montanino, trova il varco giusto e batte Petricciuolo per l’1-0.

Il Latte Dolce non si lascia abbattere dallo svantaggio e cerca di organizzare una reazione. Al 14’ Loru prova a sorprendere Mariani con un tiro dalla distanza, ma l’estremo difensore campano blocca agevolmente. L’Ischia continua a gestire il ritmo e si rende insidiosa senza però creare nitide occasioni, mentre i sassaresi si rifanno vivi al 37’ ancora con Loru, la cui conclusione personale viene respinta da Mariani. Si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio.

Nella seconda frazione, l’Ischia riparte con grande intensità. Dopo un primo tentativo di Montanino al 46’ che sfiora il palo, al 54’ arriva il raddoppio: i sassaresi sbagliano in uscita, Di Lauro intercetta e serve Kone, che con freddezza batte ancora Petricciuolo.

Il Sassari Calcio prova a reagire con determinazione. Mayr si rende pericoloso, ma la difesa campana è attenta e devia in angolo. La gara si fa più spezzettata, con tante interruzioni e pochi spazi. Al 68’ Boiano va vicino al 3-0, ma Petricciuolo si oppone con un grande intervento; poco dopo, Kone calcia a lato da buona posizione.

Nel finale, mister Fini tenta il tutto per tutto inserendo nuove energie dalla panchina. Le conclusioni di Mayr e Casalongue non inquadrano lo specchio, mentre l’ultima chance è ancora per Kone, che in contropiede trova ancora un super Petricciuolo a dirgli di no.

Finisce 2-0 per l’Ischia, ma il Latte Dolce può guardare avanti con fiducia. Nonostante la sconfitta, la squadra ha mostrato spirito e personalità. La prossima sfida contro il Trastevere rappresenta l’occasione giusta per invertire la rotta e tornare a sorridere.

