Si apre sabato l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie D (girone G) con il derby tra Olbia e Costa Orientale Sarda. Il calcio d’inizio è fissato per le 14.30 allo stadio “Bruno Nespoli”. Le due formazioni arrivano all’appuntamento dopo una sconfitta e sono separate da quattro punti in classifica, con la Cos in vantaggio. L’Olbia è a secco di vittorie da sette turni e non conquista i tre punti davanti al proprio pubblico da due mesi: l’ultimo successo casalingo risale infatti al 19 ottobre, quando superò il Flaminia per 3-1. La Costa Orientale Sarda, dal canto suo, lontano dalle mura amiche fatica a mantenere lo stesso rendimento mostrato in casa: nelle ultime quattro trasferte Nurchi e compagni hanno raccolto un solo punto. Per entrambe la sfida rappresenta un’occasione importante per ritrovare fiducia e chiudere al meglio la prima parte di stagione.

Domenica si completa il programma con un altro derby tutto sardo. Al Campo Principale di Sassari, alle 14.30, si affrontano Latte Dolce e Budoni. Anche in questo caso le due squadre attraversano un momento poco brillante: negli ultimi due turni è arrivato un solo punto per entrambe.

Sempre alle 14.30 il Monastir ospita la Palmese. La formazione guidata da Marcello Angheleddu, dopo il prezioso pareggio conquistato in extremis sul campo della Nocerina, va a caccia del terzo risultato utile consecutivo per consolidare la propria posizione in classifica.

