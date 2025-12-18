Il Quattro Mori ha vinto la partita della Champions League. Battendo al Palatennistavolo la Politechnika Rzeszowa per 3-1 si avvicina alla qualificazione ai quarti di finale, traguardo raggiunto nelle ultime due edizioni. Il secondo posto nel Girone B, dietro il TT Metz vicecampione d’Europa assicura infatti il passaggio del turno.

Ieri sera il match si è aperto con la falsa partenza di Elizabeth Abraamian, battuta in tre set da Zuzanna Welgos, numero 160 del mondo. Tania Plaian ha rimesso le cose a posto, travolgendo in tre set Li Fen, cinese naturalizzata svedese, che nel 2014 occupava la posizione numero 17 del ranking mondiale. La rumena ha lasciato all’avversaria appena quattro punti nei primi due set, vincendo 11-7 il terzo. Ma Hengyu compie il sorpasso, stenta nel primo set con Sztwiertnia, poi prende le misure, vince agevolmente i successivi due set e controlla il quarto, terminato 11-8. Abraamian tarda a carburare con Li Fen, perde il primo, nel secondo deve ricorrere ai vantaggi dopo due set point, e mette la strada in discesa. La Champions League va avanti, sabato in Francia la sfida TT Metz-Politechnika, per il Quattro Mori il prossimo impegno è in calendario il 14 gennaio, al Palatennistavolo contro il TT Metz.

Campionati

Mercoledì sono stati disputati due anticipi dell’ultima giornata di andata della serie A1.

Nel torneo maschile la Marcozzi ha battuto 3-1 l’Apuania Carrara, con due punti del rumeno Sipos su Diaw e Persson, e uno di Vallino Costassa su Matteo Mutti, numero 5 d’Italia. Rossi è stato battuto in tre set (due ai vantaggi) da Persson. Alla Final Four di Coppa Italia sono già qualificate TT Sassari e Muravera.

Nell’altro anticipo della A1 femminile il Castelgoffredo ha vinto 3-0 lo scontro al vertice con il TT Sassari e il suo primato è inattaccabile. Garnova, Ciobanu e Rozanova sono state sconfitte in tre set rispettivamente da Szocs, Dragoman e Arlia. TT Sassari, Quattro Mori e Norbello sono qualificate alle finali della Coppa Italia.

Domenica le ultime partite del girone di andata. Nella A1 maschile il TT Sassari gioca a Messina, il Muravera in trasferta con la Bagnolese. Il derby Norbello-Muravera chiude la quinta giornata della A1 femminile. Ultima di andata anche in A2 maschile, con Silver Lining-Quattro Mori e Norbello-Vicenza.

