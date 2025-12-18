Sant’Antioco. Colpo di scena: l’Antiochense balza in testa alla classifica di Prima categoria, girone B. Si deve alla necessità avuta dalla federazione di ridisegnare la classifica dopo che è stato ufficialmente preso atto della rinuncia del Santadi alla partecipazione al torneo. La formazione del basso Sulcis aveva iniziato la stagione ma nelle ultime settimane le difficoltà erano diventate evidenti. Ora, sebbene con una partita in più, l’Antiochense si porta alla pari dell’Atletico di Masainas in vetta con 24 punti, che contro il Santadi aveva già vinto a tavolino. Questo avvalora lo stato di grazia che sta vivendo il club lagunare.

“Abbiamo allestito – sottolinea il direttore sportivo Mariano Gala – una squadra giovane in linea con gli obiettivi della società ovvero far quadrare i bilanci, non trascurare i ragazzi locali, fare un importante campionato: non abbiamo aspettative se non fare delle buone gare>. I risultati stanno arrivando e la classifica, apparentemente sorprendente, ne è la prova: “Merito dell’allenatore Fabio Piras e dei ragazzi che ancora oggi lavorano in condizioni precarie, senza una struttura fissa e senza aver giocato una sola partita in casa”. L’Antiochense infatti, a causa dei lavori di sistemazione dello stadio comunale del paese, è ospite del Comune di Giba.

