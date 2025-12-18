Sabato si disputano quattro anticipi della sedicesima giornata del campionato di Promozione.

Nel girone A, alle 16.30, è in programma il derby tra Arborea e Tharros. Al “Ginetto Neri” è atteso il pubblico delle grandi occasioni. I padroni di casa arrivano all’appuntamento forti della recente qualificazione alla semifinale di Coppa Italia e, in campionato, distano una sola lunghezza dal quinto posto, l’ultimo utile per la zona playoff. I biancorossi, dal canto loro, sono appena due punti dietro gli avversari di giornata. Una sfida aperta a qualsiasi risultato.

Nel girone B, si giocano tre anticipi: alle 15 Castelsardo-Stintino, alle 15.30 Ghilarza-Ozierese e alle 18.30 Bosa-Macomerese. Ozierese e Macomerese puntano con decisione alla zona playoff, mentre le altre formazioni impegnate negli anticipi sono a caccia di punti preziosi in chiave salvezza.

Domenica si completa il quadro della giornata. Per il girone A, tutte alle 15, in programma Pirri-Villacidrese, Jerzu-Ovodda, Freccia Parte Montis-Castiadas, Guspini-Cus Cagliari, Samugheo-Baunese, Selargius-Terralba, Tonara-Atletico Cagliari e Uta-Vecchio Borgo Sant’Elia.

Per il girone B, sempre alle 15, riflettori puntati sulla sfida di cartello Arzachena-Alghero. Completano il programma Bonorva-Thiesi, Campanedda-Li Punti, Coghinas-Tuttavista, Luogosanto-San Giorgio Perfugas e Usinese-Atletico Bono.

