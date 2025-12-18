Ecco il giro di boa. Sabato si gioca la quindicesima e ultima giornata del girone d’andata del campionato di Eccellenza, che prevede tre incontri alle 14.30 e gli altri alle 15.

La nuova capolista Ilvamaddalena affronta (ore 14.30), al “Carlo Zoboli” di Carbonia, l’ostica formazione mineraria, che naviga nel cuore della classifica ed è imbattuta in casa. I primi della classe sono reduci da cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie e un pareggio).

L’Iglesias di Giampaolo Murru, seconda in classifica in compagnia del Tempio, è attesa all’“Is Casas” di Villasimius. I sarrabesi sono in cerca di una vittoria che manca da sei turni. Le due formazioni si affrontano per la terza volta stagionale dopo le sfide di Coppa.

Il Tempio, reduce da due pareggi, entrambi per 1-1 e costati il primato, ospita un Tortolì in cerca di riscatto dopo la brutta prova contro il Buddusò. L’Atletico Uri gioca (14.30) sul difficile campo del Santa Teresa, formazione che si è rinforzata con l’obiettivo di risalire rapidamente la classifica.

Al “Frogheri” di Nuoro (14.30) si affrontano Nuorese e Sant’Elena, due ex nobili con un passato anche in Serie C. I barbaricini sono scivolati in quinta posizione, ma la vetta dista solo tre lunghezze. I quartesi occupano l’ultima posizione, ma sono in forte ripresa, reduci dalla vittoria sul Taloro e dal pareggio con il Tempio, risultati firmati dal neoacquisto Mauro Ragatzu, ex di turno.

Al “Walter Frau” di Ossi, l’Ossese di Carlo Cotroneo, ancora imbattuta, riceve un Calangianus che ha ritrovato entusiasmo dopo la vittoria sulla Nuorese. I bianconeri puntano all’intera posta.

Altri punti pesanti in palio tra Lanusei e Ferrini Cagliari: gli ogliastrini per restare agganciati ai quartieri alti, gli ospiti per tentare l’uscita dalla zona playout.

Chiude il programma Buddusò-Taloro Gavoi, sfida tra terzultima e quintultima in classifica, divise da un solo punto.

