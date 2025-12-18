Elmas è stata al centro del pattinaggio corsa regionale con il Raduno Tecnico Regionale riservato alle categorie ragazzi, allievi e juniores, femminili e maschili. L’appuntamento, promosso dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), ha richiamato circa cinquanta giovani atlete e atleti provenienti da tutta la Sardegna.

Sotto la guida del Commissario Tecnico Massimiliano Presti e di uno staff tecnico specializzato, i partecipanti sono stati impegnati in prove di fondo e velocità finalizzate alla rilevazione dei tempi e alla valutazione delle prestazioni. Il raduno ha avuto come obiettivo principale l’individuazione dei profili più promettenti da inserire nel progetto CAFF, percorso federale dedicato alla crescita e alla valorizzazione dei giovani talenti.

<Si tratta di un momento fondamentale per monitorare lo stato di forma dei ragazzi e offrire loro un confronto con metodologie di allenamento di alto livello>, ha spiegato Lamberto Cuncu, consigliere regionale FISR e responsabile della corsa. <Un’occasione importante di crescita tecnica e personale che rafforza l’intero movimento regionale>.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente FISR Sardegna, Serafino Corrias: <Ospitare a Elmas un evento di questa importanza è motivo di orgoglio. La Sardegna dimostra di avere un vivaio di qualità e una struttura organizzativa capace di sostenere appuntamenti di rilievo nazionale. È anche un riconoscimento al lavoro quotidiano svolto da tecnici e società>.

Il raduno si è svolto presso il Pattinodromo Comunale di Elmas, dotato di una pista a circuito standard di 175 metri, che ha garantito condizioni ideali per lo svolgimento delle attività tecniche.

La due giorni ha confermato la vitalità del pattinaggio sardo e l’attenzione della Federazione verso i giovani atleti, rafforzando il legame tra società, tecnici e istituzioni sportive e ponendo le basi per il futuro della disciplina.

