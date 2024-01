Una difficile trasferta attende domenica la Cos Ogliastra Sarrabus che gioca sul campo dell'Ischia, una delle grandi del girone G di Serie D.

La squadra di Francesco Loi giocherà ad un orario insolito, alle 11. L'obiettivo è quello di far punti anche per evitare l'aggancio della Romana che insegue la squadra sarda, ora scesa alle spalle della capolista Cavese.

L'Ischia è una delle squadre partite per vincere il campionato assieme alla stessa Cavese e alla Nocerina. Non è riuscita a trovare continuità e ora è costretta a fare un grosso sforzo per accedere almeno ai playoff. La Cos ha allenato con intensità in tutta questa settimana. Possibile l'utilizzo di qualche giocatore appena arrivato, ad iniziare dall'attaccante Antonio Mesina. Loi non ha ancora deciso. Oggi si conosceranno i convocati.

