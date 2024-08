Una stagione straordinaria sotto la guida dell'allenatore romano Carlo Cotroneo. L'Ilvamaddalena in Eccellenza c'è rimasto una sola stagione, dominando il campionato dall'inizio alla fine e riagguantando quella serie D malamente persa l'anno prima.

L'Ilvamaddalena, squadra storica in Sardegna con un passato fatto anche di Serie C e Serie D, non vuole smentirsi. La società ha subito confermato l'allenatore Cotroneo, facendo poi una campagna acquisti attenta e chiusa col rafforzamento di tutti i reparti. Domenica a Olbia in Coppa Italia, il primo importante test.

La squadra si sta allenando dal 23 luglio, corre e suda, Cotroneo vuole per la partenza una squadra "sulle gambe" e pronta a far punti. Le amichevoli finora giocate non fanno testo. Tra i nuovi arrivati, Federico Bonu, centrocampista di grandissimo spessore tecnico ed esperienza arrivato direttamente dalla Cos e che in campo farà sicuramente coppia con Diego Di Pietro (con un passato in C).

Sono arrivati Valentin Alvarez attaccante argentino, Garcia Martinoli, Mario Cappa, Federico Dominguez. Faranno parte della rosa anche Maitini, Kivobo, Tappariello, Mundula, Flavio Francia, i giovani Tamponi, Scarpita, Oriano, Dossena, Maina. Possibili ancora nuovi arrivi.

