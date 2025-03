Sconfitte per Atletico Uri e Cos, vincono Olbia, Ilvamaddalena e Latte Dolce. È il bilancio della ventisettesima giornata del Girone G di Serie D.

Pesante la sconfitta per il punteggio e i riflessi in classifica per la Cos, battuta 0-3 in casa dalla Paganese. Rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Rossi, la Cos è stata piegata dai gol di D'Angelo, De Feo e Mancini con la sua posizione che si fa decisamente preoccupante. Questo anche dopo la vittoria dell'Ilva, che con una rete di Nana si è aggiudicata il derby con l'Atletico Uri (0-1).

L'Olbia ha vinto ancora piegando l’Atletico Lodigiani per 1-0, rete di Ragatzu. Il Latte Dolce ha superato 1-0 la Puteolana con una rete di Sorgente, nel debutto in panchina per il nuovo allenatore Michele Fini. Tre punti d'oro per la salvezza.

