È una Freccia Parte Montis scatenata sul mercato. La neo-promossa in Promozione, infatti, ha ufficializzato nelle scorse ore il quarto acquisto. Si tratta di Davide Cancedda, classe ’98, elemento che andrà a rinforzare il reparto avanzato della compagine allenata da Giancarlo Boi. Cancedda, in passato, ha militato nelle fila di Monreale, Arbus e Don Bosco Guspini. Il suo annuncio segue quelli di Andrea Mereu, difensore classe 2003, nelle ultime due stagioni impegnato con la maglia della Tharros tra Eccellenza e Promozione, Alberto Mereu, classe 2007, centrocampista, anche lui ex Tharros, e Mattia Vargiu, difensore del 2006, ex Arborea. Tutti saranno a disposizione in vista dell’inizio della preparazione pre-campionato, prevista per martedì 19. Primo appuntamento la gara di Coppa Italia, prevista per il 31 agosto, contro il Terralba F. Bellu.

