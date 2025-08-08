Esterno mancino a tutta fascia, Riccardo Yanovskyy, nato in Itaia, di origini ucraine è un nuovo giocatore del Budoni in Serie D.

Il giocatore si è messo in mostra a livello giovanile nella Samagor di Latina, sua città natale, tanto da attirare le attenzioni del Frosinone, che ha scommesso su di lui acquistandolo nell'estate del 2023.

Dopo la trafila nelle Under 18 e 19 tra le file dei ciociari, è passato all'Olbia in Serie D, dove nell'ultima stagione ha maturato 24 presenze segnando un gol.

