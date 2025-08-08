Il Sant'Orsola riporta in Sardegna Luca SannaL’ex Dinamo Sassari a 19 anni si era trasferito fuori dall’Isola, nell’ultima stagione era al Taurus Jesi
Il Tavoni Sant’Orsola ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Sanna, guardia classe 2003 che nella stagione 2025-2026 vestirà la maglia del club sassarese nel campionato di Serie C Unica.
Originario di Porto Torres, Sanna è cresciuto cestisticamente nella CMB locale, prima di approdare alla Dinamo 2000 e successivamente alla Dinamo Sassari, con cui ha esordito in Serie A segnando 3 punti nel match contro la Vanoli Cremona. Con la maglia biancoblù ha anche preso parte alla Next Gen Cup, vetrina per i migliori prospetti giovanili del panorama nazionale.
A 19 anni ha lasciato la Sardegna per trasferirsi in Emilia-Romagna, dove si è distinto con la maglia di Molinella in C Gold, chiudendo la stagione con 17.1 punti di media e il titolo di miglior realizzatore del campionato. Numeri che gli hanno spalancato le porte della Serie B Interregionale a Senigallia, dove ha confermato le proprie doti realizzative con prestazioni di rilievo, tra cui una prova da 26 punti contro Matelica.
Nell’ultima stagione ha militato nel Taurus Jesi (Serie C Marche), viaggiando a quasi 14 punti a partita. Nel suo percorso figurano anche alcune apparizioni con il CUS Sassari nei Campionati Nazionali Universitari, tra cui una prova da 30 punti contro il CUS Tor Vergata.