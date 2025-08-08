Dopo settimane di silenzio e di misteri il Carbonia mette a colpo i primi preziosi colpi di mercato, in vista del raduno che è stato ufficialmente fissato alle 17.30 di domenica 10 agosto. Sarà a Calasetta, vista l'impossibilità dell'utilizzo dello stadio comunale Zoboli il cui manto erboso deve essere ripristinato integralmente.

E c'è già un colpo di scena: torna in biancoblù colui che è diventato una delle bandiere della formazione mineraria, cioè Andrea Porcheddu. La scorsa stagione ha disputato il campionato di Eccellenza con l’Ossese.

Ci sono dunque i primi contratti firmati che riguardano anche il capitano Costantino Chidichimo, Tomás Pavone e Matteo Nannini. Gli altri sono in via di definizione.

