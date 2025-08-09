A una ventina di giorni dal primo impegno ufficiale con la Coppa Italia, al via il 31 agosto, l’Arzachena ufficializza la rosa dei giocatori a disposizione dell’allenatore Mauro Ottaviani per la stagione 2025/26 di Promozione, Girone B.

Al motto di “determinazione, talento, spirito di squadra e una grande voglia di portare in alto il nome dell’Arzachena”, il club presenta gli uomini che vestiranno di biancoverde in un’annata che si preannuncia entusiasmante.

Di reparto in reparto, guidati dal capitano e mediano Danilo Bonacquisti, i portieri sono Gino Esteban Copetti e Francesco Pagliari, i difensori Cristian Sosa, Lisandro Olgiatti, Alessandro Malu, Marco Stendardi, Cristiano Mauro e Riccardo Antonucci, i centrocampisti Daniel Chico Fernandez, Andrea Saggia, Nicolas Angel Goy, Edoardo Donati, Alessio Bonora, Samuele Abeltino, Samuele Greggio, Elia Pusceddu, Diego Michele Croce, Lorenzo Serra ed Emanuele Porcu e gli attaccanti Edoardo Massafra, Augusto Bonivardi, Juan Ignacio Cordoba Bustos, Michael Chessari, Luca Angelo Palumbo, Simone Bonora e Marco Paolo Pirina. Presentazione ufficiale il 18 settembre in Piazza Risorgimento ad Arzachena.

