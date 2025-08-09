serie d
09 agosto 2025 alle 14:38
Innesto in difesa per il Budoni: tesserato l’argentino NúñezHa già giocato in Italia con le maglie dell’Igea Virtus, del Casarano e della Scafatese
Il Budoni ha tesserato Geremías Núñez, che da oggi fa parte del gruppo biancoazzurro per la nuova stagione di Serie D.
L'esterno difensivo argentino, dopo le esperienze nel settore giovanile del Racing Club di Avellaneda, ha già giocato in Italia con le maglie dell’Igea Virtus, del Casarano e della Scafatese.
In totale ha collezionato 36 presenze in Serie D, tra campionato e Coppa Italia, oltre a 3 presenze al Torneo di Viareggio.
