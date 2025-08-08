Nel giorno del raduno al Polese, la Ferrini aggiunge Marco Piras al suo organico. Il centrocampista classe ‘97, che agisce sulla fascia destra, è l’ultimo innesto dei cagliaritani in vista del campionato di Eccellenza che prenderà il via il prossimo 14 settembre. Arriva dalla Rondinella, in Toscana.

Piras, prodotto del settore giovanile del Cagliari con cui ha giocato fino alla Primavera (stagione 2014-2015), torna così in Sardegna dopo diversi anni in cui ha giocato fuori. Vanta oltre 80 presenze in Serie D con le maglie di Lanusei, Palmese, Pro Patria e Scanzorosciate. Nella scorsa stagione, dopo aver iniziato al Monturano, si è trasferito a gennaio alla Rondinella dove ha chiuso al quinto posto il Girone B di Eccellenza Toscana e raggiunto la finale playoff.

Piras ha partecipato al raduno e al primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore, Nicola Manunza.

Che, a quasi cento giorni dalla salvezza ottenuta dalla Ferrini nei playout con l’Alghero, ha preso in mano una squadra quasi del tutto nuova portando con sé diversi giocatori già avuti nella sua precedente esperienza al Villasimius. Domenica 31 l’esordio, in coppa contro il Sant’Elena

© Riproduzione riservata