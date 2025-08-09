

Bilancio davvero lusinghiero quello del Team Tarantini nella stagione 2024/25 che si è appena chiusa. Il club si è confermato leader in Sardegna sia nelle Arti Marziali Miste (MMA) sia nella Muay Thai sia per risultati che numero di tesserati.

In bacheca della MMA vanno 14 medaglie: 11 sono ori, un argento e 2 bronzi. Nella Muay Thai il risultato è di 13 medaglie: 3 ori, 7 argenti e 3 bronzi. Un dettaglio importante: queste medaglie sono arrivate tutte in una sola manifestazione nazionale per disciplina. Segno di preparazione, costanza e qualità del lavoro svolto in palestra dallo staff coordinato da Angelo Tarantini: Michela Demontis, Matteo Dore, Paride Scanu, Tore Carta, Giulio Murittu e Francesco Leori.

Due gli azzurri di Muay Thai: Beatrice Cau e Mattia Fois hanno partecipato ai Mondiali sotto la guida tecnica del maestro Vincenzo Casu.

Sul fronte organizzativo, sono state promosse quattro manifestazioni ufficiali, tutte sotto l’egida Federkombat: tre eventi di MMA, di cui due a carattere nazionale e uno internazionale. Quindi una competizione nazionale di Muay Thai.

Il centro di via Venezia anche quest'anno è stato riconosciuto come Centro Coni per l’orientamento e l’avviamento allo sport. Un risultato che premia il lavoro strutturato e continuo svolto negli anni.



Riconosciuta anche la qualità dello staff tecnico, che vede protagonisti Michela Demontis, Matteo Dore, Paride Scanu, Tore Carta, Giulio Murittu, Francesco Leori.

