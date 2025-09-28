Il Monastir perde per 1-0 sul campo del Volmontone e scivola dal primo al quarto posto il classifica. Fatale ai sardi la rete di El Bakhtaoui. In vetta alla classifica si è formato il tandem Scafatese-Trastevere, a 11 punti, seguito dal Latte Dolce a 10 punti.

I sassaresi hanno vinto (1-0) grazie alla rete di Piredda. Pesante sconfitta della Cos, travolta a Tertenia dalla Scafatese, nuova capolista: 0-4 il risultato per i campani con doppietta di Maggio e reti di Dambros e Convitto. Pari (1-1) del Budoni in casa con l'Albalogna. Per il Budoni rete di Pinna. Per gli ospiti, di Densaia su rigore.

L'Olbia passa in vantaggio con un gol di Ragatzu sul campo della Nocerina che poi, pareggia e vince con due reti di Opola.

