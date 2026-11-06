Non certo l'avversaria migliore per tornare al successo, ma dal penultimo posto il Latte Dolce guarda tutti dal basso. Domenica alle 15 arriva al principale di Sassari l'UniPomezia 1938, quarta forza del torneo con 16 punti, contro i 7 della squadra biancoceleste.

Il tecnico Michele Fini afferma: «La ricerca della vittoria non deve essere un peso, un assillo, ma dobbiamo arrivarci attraverso il lavoro settimanale. La strada intrapresa è giusta al di là dei risultati, anche se i risultati ti danno la serenità per lavorare meglio. Ai ragazzi continua a far sentire fiducia. Abbiamo la consapevolezza di quello che possiamo fare, però manca la concretezza per finalizzare la mole importante di lavoro svolta in gara».

Ancora qualche defezione ma pure qualche rientro: Frau e Di Gianni restano fuori, Dumani e Belloi hanno ripreso a lavorare con la squadra. L'UniPomezia è meno temibile in trasferta, dove ha raccolto 6 punti sui 15 a disposizione. Il Latte Dolce invece ha raccolto finora poco rispetto alle prestazioni. Mister Fini spiega: «Dobbiamo saper trovare contromisure ai loro attacchi e trovare le migliori soluzioni offensive rispetto a come si difenderanno, mettendoci più concretezza in zona gol».

© Riproduzione riservata