Ritorna il weekend e tornano in campo tutte le squadre del Monastir. Impegnate le squadre del Settore Giovanile, di calcio a 5 e Serie D. Si parte domani 7 novembre con la Serie B maschile di futsal. Nurchi e soci, reduci da una sconfitta esterna contro il Real Ciampino Academy, tenteranno di riscattarsi davanti al pubblico di casa. Alla Palestra Pallone, ore 15, arriva la Mirafin. Sempre domani scenderanno in campo anche i Giovanissimi Provinciali Under 15. Al comunale di Monastir i biancoblu affronteranno i coetanei del Monreale Calcio. Fischio d’inizio fissato per le ore 18,30. Domenica 8 novembre il calendario degli appuntamenti si fa più fitto. Aprono le danze i Giovanissimi Regionali Under 15. Alle ore 9 i monastiresi scenderanno in campo allo stadio Renato Raccis di Mandas contro l’Airone. Alle ore 11, invece, è il turno degli Allievi Regionali Under 17. Al Sa Duchessa di Cagliari su il sipario per la partita contro i pari età del CUS Cagliari. Nel primissimo pomeriggio di domenica, ore 14:30, ritorna anche la Serie D. Gli uomini di mister Marcello Angheleddu saranno protagonisti nuovamente tra le mura casalinghe nel big match di giornata. A far visita al Monastir, infatti, ci sarà la capolista Sarnese e certamente non mancherà lo spettacolo. Da una parte Pinna e compagni alla ricerca del riscatto per la sconfitta subita domenica scorsa contro l’UniPomezia; dall’altra la prima della classe che vuole continuare ad imporre il proprio dominio in campionato. Arbitra la partita Andrea Kilian Pina della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Simone Forina della sezione Roma 1 e Gianluca Innocenzi della sezione Foligno. A chiudere quest’8 novembre pienissimo di sfide ecco gli Allievi Provinciali Under 17. Per loro si accenderanno i fari del campo Polese di Cagliari, per una seconda giornata contro i coetanei della EffeCi Ferrini squadra B. Ancora riposo per le formazioni Under 18 Regionali del calcio a 11 e dell’Under 19 maschile del futsal. Rinviato, invece, al prossimo fine settimana l’esordio in campionato della Serie C femminile di futsal, a causa di una rinuncia al torneo da parte dell’Elmas, ad appena due giorni dall’avvio di stagione.

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