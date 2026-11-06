L’undicesima giornata del girone G di Serie D propone domenica il big match per le sarde. Alle 14.30 il Monastir, secondo a 17 punti insieme al Vigor Campagnano, ospita la capolista Sarnese, che ha 23 punti ed è sei lunghezze avanti. I padroni di casa hanno il miglior attacco del girone, con 25 reti, e in casa non hanno ancora perso: tre vittorie e due pareggi. Arrivano però dal ko per 4-2 sul campo dell’UniPomezia. La Sarnese ha la difesa meno battuta (8 gol subiti) e in campionato ha perso una sola volta, ad Aranova.

Apre il programma il Cos, che alle 14 al “Mario Todde” di Bari Sardo riceve la Paganese (14). La squadra ogliastrina è sedicesima a 9 punti, dopo il 2-0 subito a Sarno. La Paganese arriva dall’1-1 con l’Ossese e in trasferta ha perso le ultime tre gare.

Al “Principale” di Sassari, alle 14.30, il Latte Dolce (7) cerca punti con l’UniPomezia (16), fuori casa imbattuta da quattro partite. I sassaresi sono penultimi e hanno vinto una sola gara.

In trasferta il Budoni, che dopo il 3-1 dell’ultimo turno sale a 11 punti e alle 14.30 è di scena al “Roberto Bianco” contro il Città di Anagni (14). Lontano da casa i galluresi hanno vinto una sola volta, a Venafro. L’Anagni ha vinto le ultime tre gare casalinghe.

L’Ossese (14), unica sarda capace finora di fermare la Sarnese (2-2), è reduce da due pareggi e gioca alle 15 al “Francesca Gianni” di Roma contro l’Atletico Lodigiani, ultimo a 3 punti, ancora senza vittorie e con la difesa più battuta del girone (24 gol subiti).

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