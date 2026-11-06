Nel quarto turno della C femminile la Women Torres cerca kla prima vittoria di un campionato che la vede al penultimo posto con solo un punto in classifica. La squadra sassarese ospita domenica nell'Acentro Stadium di Li Punti la Pro Sesto (inizio alle 15) che occupa il quarto posto.

La squadra sassarese è priva di Ciccone e Grassi, entrambe squalificate. Il tecnico Emanuele Riu dice: “Questo turno di pausa ci ha permesso di ricaricare le pile e recuperare alcune giocatrici ai box per infortunio. Domenica affronteremo una squadra di grande livello come la Pro Sesto, che sarà vogliosa di riprendere il cammino interrotto dalla battuta d’arresto nell’ultimo turno contro l’Angelo Baiardo. Noi però vogliamo mandare un segnale importante: vedo le giocatrici cariche e desiderose di fare una grande prestazione. Sono fiducioso”.

Trasferta invece per l'Atletico Uri, impegnata sul campo dell'Alcione Milano. Con una vittoria la squadra sarda effettua il sorpasso e distanzia la zona pericolosa.

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