C'é uno spiccato " profumo di salsedine ",quando si parla delle squadre Galluresi e dell' Anglona, che si trovano in testa, o poco sotto, nei campionati dilettantistici Sardi. Nel maggiore, l'Eccellenza, al comando sono Ilvamaddalena e Santa Teresa Gallura. In Promozione, girone B, come vicecapolista figura il Castelsardo. A seguire, in Prima Categoria, sia nel girone C, che in quello D, l'onda delle vittorie ha spinto al primo posto , il Tavolara e il Valledoria. E concludiamo il discorso parlando della Seconda Categoria, e in particolare del raggrupamento H, che non solo conferma questo trend, ma addirittura lo esalta: sono 3, Porto Cervo, Porto San Paolo e Palau ad occupare il podio. Gli Smeraldini " imitano" il Tavolara, essendo anch'essi primi, imbattuti, e a punteggio pieno: hanno superato nell'ultimo confronto , l'Atletico Maddalena (8), mentre il Porto San Paolo (15), ha subito la prima sconfitta stagionale a Palau (13) , che anche in questa stagione aspira alle prime posizioni, potendo contare su una rosa particolarmente rodata ed esperta della categoria. Il Sant'Antonio , ha ottenuto un buon pareggio, sul terreno de La Salette (7), e si porta a quota 10, in compagnia del Siniscola, che ha superato in casa la Budonese (3). Il Biasì (7), supera in casa l'Olbia, che rimane così all'ultimo posto con 1 punto. Con 7 punti anche lo Sporting Paduledda, che vincendo in casa del Funtanaliras Monti ,anch'esso 7, conquista il suo primo successo stagionale. Vittoria anche per il Trinità (6), che si impone sul Berchidda, penultimo con 2. Nel girone G , tra le " Ampuriensi ", ad occupare la migliore posizione, quinta, con 9 punti, é la Viddalbese, che si é imposta sul Florinas, mentre il Laerru (8), é risultato vincitore nel confronto col Minerva. Pari per il Tzaramonte a Sorso. L' Alà, terminando col raggruppamento F, vince a Pattada, e si porta al 4° posto con 10 punti.

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