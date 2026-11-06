Enrico Proli ed Eleonora Pia si aggiudicano l'edizione 2026 del Trofeo Riviera del Corallo, torneo di Terza e Quarta categoria disputato sui campi in green set del Tc Alghero.

Sono stati 152 gli atleti che si sono dati battaglia in cinque tabelloni coordinati dai giudici arbitro Giovanni Delogu e Giuseppe Calise, con l'assistente Massimo Contini.

Nel tabellone maschile, l'alfiere del Tc Porto Torres Proli ha battuto il "padrone di casa" Giacomo De Santis.

Nel femminile, derby targato "Tc Porto Torres" in finale, con Pia che ha superato Karol Urru.

Nei Quarta, vittorie per Valter Tramaglino dell'Accademia Sassari su Simone Dore del Tc Ploaghe e di Alice Faedda (Tc Porto Torres) su Ariel Contini (Tc Alghero).

Tra gli Nc, Alessandro Manca ha avuto la meglio su Massimo Masala del Tc Ploaghe.

Prossimo appuntamento sui campi del Tc Alghero a fine novembre, con il Torneo Rodeo di Quarta categoria.

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