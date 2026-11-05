L’Esperia vuole riscoprirsi corsara. Domenica (18.30) la squadra di coach Federico Manca farà tappa a Cermenate per affrontare la Virtus. L’obiettivo è chiaro: conquistare la prima affermazione esterna in Serie B Interregionale.

Cominciare a vincere anche lontano dal PalaPirastu è un presupposto fondamentale per le ambizioni dei rossoblù, che puntano a ritagliarsi un ruolo da protagonisti nelle zone alte della classifica. «È una partita che per noi vale il doppio», spiega il pivot Tommaso De Gregori, «abbiamo bisogno di acquisire fiducia e trovare continuità, qualcosa che ci è mancato per poco anche a Pavia».

Dall’altra parte ci sarà la Virtus Cermenate, formazione di un centro alle porte di Como, alla prima esperienza nella categoria. Fin qui i lombardi hanno raccolto appena due punti, frutto di una vittoria e cinque sconfitte. Nell’ultimo turno sono usciti battuti proprio dalla Sardegna (95-74 sul parquet di Sennori).

L’Esperia, reduce dal netto successo su Borgomanero, sembra avere le carte in regola per sfatare il tabù delle trasferte. De Gregori, però, invita alla prudenza: «Cermenate ha sfiorato la vittoria sul campo di Casale, perdendo soltanto negli ultimi secondi. È una squadra valida, che non possiamo permetterci di sottovalutare. Ci stiamo allenando molto bene e sono fiducioso. Scenderemo in campo determinati e uniti».

Sennori a Varese. Occasione da non fallire anche per la Pallacanestro Sennori. Dopo aver interrotto una serie di tre sconfitte consecutive proprio contro Cermenate, i Tauri di Fabrizio Longano saranno impegnati sabato alle 17 sul parquet del Campus Varese, fanalino di coda ancora fermo a zero punti dopo cinque giornate. Per i romangini, tornati a quota sei, un'opportunità per dare continuità alla ripresa e mantenere il passo delle squadre in zona playoff.

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