Sono sette le medaglie conquistate dai judoka sardi a Policoro, in Basilicata, nel Trofeo Italia Cadetti e Juniores. La manifestazione di due giorni è stata organizzata dalla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) del CONI. La delegazione isolana contava 29 cadetti e 17 juniores. In gara c’erano oltre mille partecipanti, tra atleti e tecnici, in rappresentanza di società di tutta Italia.

Cadetti. Il bottino più ricco è arrivato dagli Under 18. Nei 50 kg maschili, categoria con 27 atleti, Massimo Macciocu della Guido Sieni di Sassari ha vinto l’oro. Ha superato cinque avversari, quattro dei quali per ippon. Nella stessa categoria Luca Melis, della Jigorokano di Isili, ha chiuso al settimo posto.

Nei 60 kg, con oltre cento partecipanti, è arrivato il secondo oro. L’ha conquistato Francesco Carta della Ichnos di Cagliari, che ha vinto tutti e sei gli incontri per ippon. Nella stessa categoria è arrivato il bronzo di Giorgio Garau della Guido Sieni, con cinque vittorie, quattro per ippon. Un altro bronzo per la società sassarese l’ha vinto Gabriele Denurra nei 46 kg. Denurra ha vinto quattro incontri, due dei quali per ippon. Buoni piazzamenti anche per due atleti della GS Judo di Terralba: Gianluca Spanu è arrivato quinto nei 73 kg e Alessio Loi settimo negli oltre 90 kg.

Juniores. Dalle gare Under 21 sono arrivate altre tre medaglie. Federico Lai, del C.S. Olbia, ha vinto l’argento nei 55 kg. Ha superato tre avversari per ippon e si è arreso soltanto in finale. Al femminile sono arrivati due bronzi. Il primo è di Arianna Perra della Ceracchini di Cagliari, nei 52 kg, che ha vinto per ippon due dei quattro incontri disputati. Il secondo è di Monica Spanu del GS Judo di Terralba. Aurora Fanti, della Full Time di Quartu Sant’Elena, ha chiuso al quarto posto nei 44 kg.

Nelle classifiche per società, la Guido Sieni di Sassari si è piazzata seconda in quella maschile e terza in quella generale.

«Le sette medaglie conquistate a Policoro, non dimenticando gli altri piazzamenti, confermano il valore del Judo sardo e la qualità del lavoro svolto quotidianamente dalle nostre società, dai tecnici e dagli atleti», ha detto Claudio Camba, presidente del settore Judo della FIJLKAM Sardegna. «Gli obiettivi raggiunti, con prestazioni di alto livello e vittorie conquistate anche per ippon, confermano come i nostri judokas possano competere da protagonisti su palcoscenici nazionali».

Camba si è complimentato con i medagliati, con chi ha ottenuto piazzamenti importanti e con tutti i partecipanti sardi, «perché ogni gara rappresenta un’occasione di crescita». «Questi risultati sono il frutto di impegno, sacrificio e passione», ha concluso il presidente, «e ci incoraggiano a proseguire nel percorso di crescita del movimento judoistico sardo, investendo sui giovani e valorizzando il lavoro delle società del territorio».

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