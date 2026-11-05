Domenica alle 15 l'Eccellenza scende in campo per la nona giornata. In vetta ci sono due squadre imbattute a quota 18: il Santa Teresa, miglior attacco con 19 reti, e l'Ilvamaddalena. Le inseguono, a 16 e ancora senza sconfitte, Lanusei e Iglesias.

Proprio Santa Teresa-Iglesias, al "Buoncammino", è la sfida di cartello. Entrambe arrivano da un 2-2: i galluresi a Tempio, i sulcitani in casa con il Terralba. L'Ilvamaddalena, reduce dal 4-0 alla Nuorese, è ospite del Terralba (9) allo stadio "Remigio Corda". Al "Lixius" il Lanusei, miglior difesa del girone con 4 gol subiti, riceve l'Alghero (13), che ha battuto 4-2 il Taloro. L'Atletico Uri, anch'esso a 13, ospita il Tempio (5) al comunale "Ninetto Martinez".

Al "Maristiai" di Gavoi il Taloro (9) attende il Tortolì, ultimo con 4 punti. I padroni di casa saranno senza Mameli, squalificato per quattro giornate, gli ospiti senza Carabajal e Conti. Il Villasimius (10), vittorioso 3-0 a Tortolì, gioca in casa, al comunale di Is Casas, con il Bonorva (11). Al "Signora Chiara" il Calangianus (6), sconfitto 4-2 a Usini, affronta la Villacidrese (9). La Nuorese, anche lei a 6, ospita l'Usinese (10) lontano da Nuoro, allo stadio comunale di Budoni, in località Lucurrai.

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