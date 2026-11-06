La gara del girone A della Promozione tra lo Jerzu e il Selargius verrà recuperata mercoledì prossimo 11 novembre. 

Verranno giocati solo gli ultimi 26 minuti della partita sospesa domenica scorsa a causa della nebbia scesa sul campo ogliastrino sul punteggio di 2-2.

La gara è valida per l'ottava giornata di campionato. Si inizierà alle 17.  

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