calcio
06 novembre 2026 alle 16:53aggiornato il 06 novembre 2026 alle 16:53
Promozione, girone A: la gara fra Jerzu e Selargius continuerà mercoledì con gli ultimi 26' di giocoDomenica scorsa la partita era stata sospesa per nebbia
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La gara del girone A della Promozione tra lo Jerzu e il Selargius verrà recuperata mercoledì prossimo 11 novembre.
Verranno giocati solo gli ultimi 26 minuti della partita sospesa domenica scorsa a causa della nebbia scesa sul campo ogliastrino sul punteggio di 2-2.
La gara è valida per l'ottava giornata di campionato. Si inizierà alle 17.
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