Mezzogiorno e mezzo di fuoco, visto l'agonismo del Latina, ma ancora una gara in emergenza. Domenica al “Vanni Sanna” la Torres dovrà rinunciare quasi sicuramente al difensore Antonelli, mentre il rientrante Scotto inizierà probabilmente in panchina dopo il mese di stop per l'infortunio alla spalla destra.

«A undici ci arriviamo», commenta sarcastico il tecnico Alfonso Greco che chiede ai suoi ancora una prova di straordinari cuore e concentrazione, perché la panchina, se si esclude Liviero e appunto il rientrante Scotto, sarà composta dai giovani della Primavera. Restano infatti assenti le punte Di Stefano e Sorrentino, il trequartista Lunghi, il regista Mastinu, il centrocampista Pennington, i difensori Nunziatini e Kebbeh.

L'allenatore della squadra sassarese presenta così l'avversaria: «Loro arrivano da sei risultati utili consecutivi, ci aspetta una gara difficilissima, contro un'avversaria che ha gamba e aggredisce. Dovremo essere lucidi nelle situazioni sporche».

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