Promozione girone A: domenica l'Arborea riceve lo JerzuAl "Giampiero Polese" la Ferrini, reduce dal 3-0 in casa dell'Atletico Cagliari, riceve il Castiadas (11)
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Nel girone A di Promozione la nona giornata si gioca tutta domenica. Comanda l'Arborea, imbattuta come il Selargius, con 20 punti dopo il 2-1 sul campo del Sant'Elena. La Ferrini, miglior attacco con 21 reti, segue a 18. Il Selargius è terzo a 17, ma con una gara in meno.
La capolista ospita il Cannonau Jerzu (10) al comunale "Ginetto Neri". Al "Giampiero Polese" la Ferrini, reduce dal 3-0 in casa dell'Atletico Cagliari, riceve il Castiadas (11). Il Selargius, senza il proprio campo, gioca con l'Uta (4) al comunale "Comparto 8" di Monserrato, unica gara in programma alle 15.30.
Il Sant'Elena (16) va a Masainas, allo stadio comunale, contro l'Atletico Masainas (8). Al "Bellavista" di Sinnai il Vecchio Borgo Sant'Elia (15) affronta il fanalino di coda Tharros, fermo a 2 punti (penalizzato di uno).
A Villa San Pietro l'Accademia Sulcitana (12) ospita l'Atletico Cagliari (11). Il Cus Cagliari (10) riceve il Samugheo (8) a Sa Duchessa. A Sant'Antioco l'Antiochense (7) e l'Arbus Guspini Costa Verde (5) si giocano punti pesanti per la salvezza. Mercoledì 11, alle 17 a Jerzu, si giocheranno i minuti restanti di Cannonau Jerzu-Selargius, sospesa sul 2-2 al 19' della ripresa per nebbia.