Un altro talento giovanile approda al Latte Dolce: ha firmato il difensore centrale norvegese, con cittadinanza americana, Mateo Breivik Fisher. Classe 2007, il giocatore proviene dalla Primavera della Sampdoria.

Nativo di Oslo, alto 194 cm, Fisher approda al Vålerenga Elite (Norvegia) all’età di 5 anni e con la stessa società norvegese completa l’intero percorso giovanile fino all’U19. Nel 2024, con il Vålerenga, disputa il campionato di 3ª divisione norvegese con l’U21-B. Negli anni ha preso parte ai campionati U17 National League, U19 National League e NM Cup U19. A gennaio 2025 si trasferisce in Italia, firmando con l’U20 della Sampdoria e viene subito convocato per tre gare di Serie B, rispettivamente contro Brescia, Cesena e Cosenza.

Queste le prime dichiarazioni di Mateo Fisher: «L’esperienza con la Prima Squadra della Sampdoria è stata incredibile e da Semplici ed Evani, ho imparato tanti segreti sulla preparazione alla partita, la professionalità e gli allenamenti. Il Latte Dolce è la squadra giusta per puntare al livello più alto: ho piena fiducia che questo percorso possa aiutarmi a crescere».

