Dopo le conferme di Piredda e Pinna, arriva quella di Francesco Coghetto. Il difensore varesino di 23 anni, giocherà la seconda stagione con la maglia del Latte Dolce.

Coghetto si è formato nei settori giovanili di Verbano, Gavirate e Sestese. La prima stagione in Serie D è con la Caronnese, dove colleziona 43 presenze prima di trasferirsi al Fiorenzuola dove fa il suo esordio nei professionisti (4 presenze). Successivamente si trasferisce alla Varesina, mettendo a referto 37 presenze.

L’anno scorso, nella sua prima stagione con il Latte Dolce, ha racimolato 16 gettoni. Difensore centrale moderno che può anche essere impiegato nel ruolo di terzino destro, Coghetto fa della prestanza fisica il suo punto di forza (è alto 188cm), ma anche ottime doti in fase di palleggio, utili nell’impostazione dell’azione dal basso.

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