Partiti in prova per il ritiro precampionato, Francisco Martinez e Matteo Pileri sono adesso ufficialmente due giocatori del Santa Teresa.

I due portieri classe 2008 faranno parte della rosa che affronterà la prossima stagione in Eccellenza, al via a fine mese con la Coppa Italia – avversaria l’Ilvamaddalena – e il 13 settembre con la prima giornata di campionato, agli ordini del tecnico Fabio Levacovich.

Martinez è nato e cresciuto in Spagna, calcisticamente nelle giovanili del Málaga, si distingue per personalità, grinta e ottima tecnica con i piedi e ha come punto di riferimento il grande Keylor Navas. Pileri è, invece, un talento gallurese doc, e si è formato tra il Palau e l’Ilvamaddalena, dove ha collezionato diverse convocazioni in prima squadra tra l’Eccellenza e la Serie D.

Nel corso della preparazione ci sarà modo di valutare gli altri fuori quota aggregati, mentre all’orizzonte si staglia la prima amichevole estiva con un avversario di categoria superiore: appuntamento sabato allo stadio “Pasquale Pinna” di Budoni, con fischio d’inizio alle 17.30, per il test col Budoni di Claudio Bonomi.

© Riproduzione riservata