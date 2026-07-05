Primi colpi in entrata per l'Uta che ufficializza l'acquisto di Tommaso Catta dal Calcio Pirri. Primo vero acquisto dei biancoverdi in questa sessione di mercato estivo, con l'intento di formare una squadra di livello in vista del terzo campionato di Promozione consecutivo. Catta è un attaccante classe 2008 che ha trascorso l'ultima stagione con il Calcio Pirri, club retrocesso in Prima Categoria. Due gol per lui nell'annata 2025-2026, ma nel suo passato c'è anche l'Under18 del Cagliari.

Ora una nuova avventura, sotto la guida di Antonio Madau e Andrea Manca. Da menzionare che l'Uta conta già in ex Pirri tra i propri attaccanti: Federico Porru, arrivato a stagione in corso, faceva parte del club cagliaritano. Un colpo dunque che andrà rinforzare l'arsenale offensivo in cui hanno già salutato Fabrizio Casu e Victor Choflas.

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