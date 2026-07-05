Beach Soccer Tour, l'Italia vince ai rigoriSotto 1-5 in finale contro la Francia, gli azzurri pareggiano 5-5 e si impongono dal dischetto
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Spettacolo ad Alghero nella due giorni del Beach Soccer Tour portato ad Alghero dall'Ibs.
Emozionante la finalissima, con l'Italia sotto 5-1 contro la Francia. Gli azzurri non mollano e pareggiano i conti allo scadere: 5-5. Si decide tutto dal dischetto, con l'Italia che vince partita e trofeo.
Nella finale per il terzo e quarto posto, il Lussemburgo supera 4-1 la Croazia.
Italia-Francia 5-5 (7-6 d.r.).
Italia: Benussi, Cassano, Zingrillo, Sabatino, Lapenna, Lazzari, Di Livio, Falconieri, Tiribocchi, Signori. All. Maurizio Iorio.
Francia: Ferry, Devaux, Faucher, De Oliveira, Rondet, Tanfin, Perrin, Marangoni. All. Romuald Benjoub.
Reti: 1-0 Zingrillo (I), 1-1 Rondet (F), 1-2 Perry (F), 1-3 Faucher (F), 1-4 Marangoni (F), 1-5 Marangoni (F), 2-5 Tiribocchi (I), 3-5 Tiribocchi (I), 4-5 Falconieri (I), 5-5 Lapenna (I).
Rigori: Marangoni (F) alto, Cassano (I) rete, Faucher (F) rete, Falconieri (I) rete, Rondet (F) parato.
Lussemburgo-Croazia 4-1.
Lussemburgo: Krettnich, Rondel, Lapouge, Hoareau, Steinmetz, Caruel, Mansard, Cosnard. All. Mikael Spezzacatena.
Croazia: Residovic, Nicola Radovic, Luchesi, Simeunovic, Plavi Radovic, Ibrisagic, Rasula, Ivanosic, Cude, Crveni. All. Vladan Rasula.
Reti: 1-0 Hoareau (L), 2-0 Mansard (L), 2-1Simeunovic (C), 3-1 Caruel (L), 4-1 Rondel (L).