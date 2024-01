Il Budoni si aggiudica (2-3) il derby contro l’Uri. Il Latte Dolce sconfitto a Sennori dalla capolista Cavese. Nella mattinata, la Cos aveva perso (1-0) a Ischia. Sono i risultati della 20esima giornata del campionato di Serie D, girone G.

Al “Ninetto Martinez” di Uri, punti pesanti per il Budoni di Mario Petrone che non vinceva da dieci turni e che ottiene il primo successo lontano da casa. I biancocelesti hanno ribaltato la gara negli ultimi 4’. Nel primo tempo, al 17’ Uri avanti con Demarcus. Al 41’ il pareggio di Idoyaga. Nella ripresa, al 25’ la squadra di casa si riporta in vantaggio con Attili. Al 41’ il Budoni trova di nuovo la via del pari con Quintero. Allo scadere il gol vittoria per gli ospiti firmato da Leveh.

A Sennori, il Latte Dolce, pur disputando una buona gara, deve arrendersi alla Cavese. Protagonista per gli ospiti Troest autore di una doppietta. Per i sassaresi rete della bandiera di Oliveira a 9’ dallo scadere.

© Riproduzione riservata