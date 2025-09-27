Ha già esordito con la maglia biancoazzurra del Budoni nelle partite contro Trastevere e Scafatese.

Ieri Giovanni Nino Pinna è stato ufficialmente presentato dalla società. Attaccante-fantasista che può giocare esterno, seconda punta e trequartista, Pinna è uno dei giocatori sardi della Serie D fra i più interessanti. Classe 2001, originario di Bosa, si è formato calcisticamente nelle giovanili del Cagliari Calcio.

Nonostante la giovane età ha già maturato numerose esperienze importanti in Serie D con le maglie di Latte Dolce, Muravera, COS, Real Casalnuovo, Albenga e Savoia. Con 197 presenze, 41 reti e 32 assist. Talento, qualità ed esperienza: Nino Pinna è stato definito «un gran colpo di mercato che aumenta il livello della squadra».

