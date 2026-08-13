L'Ossese (Serie D) annuncia l'ingaggio di Tomás Bolzicco. Attaccante argentino nativo di Santa Fe, classe 1994, è un centravanti di razza: sfrutta tutta la sua fisicità in area di rigore e fa spesso la differenza nei duelli aerei con gli avversari.

La sua carriera affonda le radici nella terra natia. Tra il 2013 e il 2016 veste la maglia dell'Unión de Santa Fe, prima di volare in Cile alla Unión La Calera. Nel 2017 rientra in Argentina per giocare nell'Atlético Paraná e nella Sportivo Las Parejas, mentre nella stagione 2017/2018 passa alla J.J. de Urquiza, dove colleziona 8 gol in 29 presenze.

L'annata successiva lo vede all'Aurora, in Bolivia, poi nel 2020 il ritorno in patria alla Villa San Carlos. Nello stesso anno e fino al 2023 esplode nell'Estudiantes de Caseros, con 95 presenze e 19 gol complessivi, inframmezzati da una breve parentesi in Ecuador al Macará.

Nel 2023 arriva in Italia, alla Reggina in Serie D. Nel 2024 è ingaggiato prima dal Città di Fasano e poi dalla Sanremese, sempre in quarta serie. Nel 2025 il nuovo ritorno in Argentina con l'Alvarado, nel campionato di Primera Nacional (l'equivalente della Serie B italiana): 32 presenze e 4 reti. Nel 2026, sempre nello stesso torneo, ha vestito la maglia del Chaco For Ever, prima di sbarcare in Sardegna con i colori dell'Ossese.

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