Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi non usa giri di parole: «Calcisticamente, l’Olbia Calcio 1905 non esiste più. Se ci fosse un’associazione dilettantistica pronta a costituirsi entro il termine perentorio del 21 agosto si potrebbe, però, ripartire dalla Seconda categoria».

Nella conferenza stampa convocata per illustrare la situazione che si è venuta a creare per l’esclusione dell’Olbia dal campionato di Eccellenza – reo, il club gallurese, di non aver versato quanto dovuto agli ex giocatori Lorenzo De Grazia e Fabrizio Buschiazzo – il primo cittadino ha annunciato che incontrerà lunedì alcuni volenterosi, nello specifico i rappresentanti della neonata associazione “Forza Olbia”, per capire se esistono le condizioni per creare una nuova realtà calcistica e ripartire col nome di Olbia dalla Seconda categoria.

I 120 e passa anni dell’Olbia Calcio 1905 «sono una storia che ormai non c’è più», dice Nizzi. «Il termine perentorio del 31 luglio per iscriversi al campionato di competenza è trascorso, chi doveva dare garanzie e saldare i debiti pagando giocatori e aziende non l’ha fatto, e a oggi non c’è nessun ricorso contro l’esclusione dall’Eccellenza, un ricorso che la Lega ritiene peraltro improponibile per chi non ha ottemperato alle normative nazionali. L’unica possibilità è tornare indietro di tre categorie», ha spiegato il sindaco. «Lunedì incontrerò un gruppo di persone interessate al progetto. Quello che chiedo – ha poi sottolineato – è serietà e amore per questa maglia e il calcio come sport con cui coinvolgere sempre di più i ragazzi. Ma questo giro chiederò le garanzie necessarie anche per il campo di gioco».

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