Nuovo acquisto del Bonorva, neo promosso in Eccellenza. Arriva Alex Alcazar, classe 2001, spagnolo, un esterno d’attacco rapido, imprevedibile e dotato di un dribbling ubriacante. Un giocatore capace di creare superiorità numerica e che, come dimostrano le sue ultime stagioni in Promozione con Macomerese e San Giorgio Perfugas, ha anche un ottimo feeling con il gol.

Nel suo percorso, Alcazar vanta inoltre un’esperienza nel campionato di Eccellenza lombarda, che arricchisce ulteriormente il suo bagaglio calcistico. Un’arma in più per l’attacco di mister Pulina, pronta a dare fantasia, velocità e gol alla squadra.

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