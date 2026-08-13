Basket, Riismaa e Kajami-Keane con le nazionali di Estonia e CanadaI giocatori biancobù partecipano alle qualificazioni ai Mondiali
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La Dinamo dovrà fare a meno sino alla fine del mese di due giocatori, impegnati con le rispettive nazionali alle qualificazioni ai Mondiali che si svolgeranno la prossima estate in Qatar.
L'ala Joonas Riismaa. che non si è ancora aggregato alla squadra allenata da Luca Vitali, giocherà con l'Estonia il 27 agosto contro l'Ungheria e il 30 agosto contro la Finlandia.
Il play canadese Kaza Kajami-Keane si sta allenando invece con la Dinamo, ma lascerà Sassari per raggiungere la nazionale del Canada. Due le partite di qualificazione: il 28 agosto contro Panama e il 1° settembre contro l'Argentina.