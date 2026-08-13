Il Monastir, impegnato nel campionato di Serie D (Girone G), prosegue nella costruzione della rosa in vista della nuova stagione, mettendo a disposizione di mister Marcello Angheleddu esperienza e giovani di prospettiva.

In attacco arrivano Giacomo Rossi, esterno sinistro con un passato tra Chieti, Nocerina, Guidonia, Union Clodiense e Gelbison, e Lorenzo Loru, attaccante esterno proveniente dal Latte Dolce. Completa il reparto offensivo Marco Gianoli, punta cresciuta alla Tharros e al secondo anno tra i grandi.

A centrocampo spiccano Cristian Belli, reduce dalla finale playoff del Girone F con il Notaresco dopo le esperienze con Livorno, San Donato Tavarnelle, Spoltore e Chieti, e Marco Piredda, cresciuto nelle giovanili del Cagliari e forte di una lunga carriera tra i professionisti con Como, Ternana, Siena, Olbia, Sambenedettese, Carbonia e Torres.

Gran colpo in mezzo al campo è il giovane Michele Ragni: nato il 9 ottobre 2008, ha svolto tutta la trafila nelle giovanili del Cagliari. Centrocampista tecnico, si distingue per lanci e cambi di gioco e per un buon tiro, senza rinunciare alla fase di interdizione; grazie alle sue qualità può agire anche più avanzato, come vertice alto di un centrocampo a rombo. Una pedina importante per Angheleddu, a sua volta ex centrocampista, che potrà accompagnarne la crescita. Con lui, a completare il reparto, Giovanni Mameli, dopo le tappe di Tortolì e Tharros.

Tra i pali arriva Federico Contini, portiere dalle giovanili del Cagliari, mentre in difesa si aggiunge Andrea Carboni, prodotto del vivaio biancoblù reduce dal prestito nell'Under 18 rossoblù. Un mix di esperienza e gioventù con cui il Monastir vuole affrontare al meglio la stagione biancoblù.

© Riproduzione riservata