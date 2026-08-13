Nuovi acquisti all'Ilvamaddalena. La società ha raggiunto l'accordo con Simone Solinas, classe 1996, attaccante cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Proviene dall’Antella (Eccellenza Toscana). Nella sua lunga carriera ha militato in numerose formazioni continentali e sarde (Torres, Calangianus, Tempio), con 140 presenze complessive in serie D.

Tesserato anche Domenico Moretti, difensore del 2006, cresciuto nella Pro Vercelli. Al suo attivo 33 presenze in serie D. Nell’ultima stagione ha giocato con l’Olbia.

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