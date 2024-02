Il Budoni ha strappato un punto al Gladiator nella sfida salvezza giocata in Campania: 0-0 il risultato finale al termine di una gara equilibrata.

Il pareggio consente alle due squadre (penultime) di salire a 19 punti in classifica, in piena zona retrocessione. L'Ardea quartultima è a 22 punti, l'Atletico Uri a 23 con due gare in meno. Oggi lo stesso Atletico Uri era atteso dalla gara col San Marzano rinviata a marzo.

Ieri la Cos ha perso per 1-0 sul campo della vice capolista Nocerina. Il Latte Dolce ha pareggiato (0-0) con l'Anzio.

