01 settembre 2025 alle 21:33
Serie D, il Budoni acquista il difensore TaiappaUna nuova freccia nell'arco di mister Cerbone
Una nuova freccia nell'arco di mister Cerbone per far crescere il Budoni, atteso in Serie D.
La società ha acquistato il difensore Edoardo Taiappa, classe 2007. Esterno difensivo destro cresciuto calcisticamente nel settore del Dolomiti Bellunesi, dal quale proviene, Taiappa arriva a Budoni per la sua prima esperienza importante in Serie D.
Il difensore ha già esordito nel Budoni contro il Latte Dolce in Coppa. Domenica, lo attende il campionato.
