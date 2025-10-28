Adesso è ufficiale: Giuseppe Pistilli rinuncia all’acquisto dell’Olbia Calcio. Con un comunicato inviato questa mattina agli organi di stampa l’imprenditore laziale conferma così le indiscrezioni della settimana scorsa, smentite in prima battuta, anche se con un certo ritardo, da Guido Surace in veste di amministratore delegato di Swiss Pro Promotion e Olbia Calcio 1905.

«L’imprenditore Giuseppe Pistilli comunica ufficialmente la decisione di non proseguire nel percorso di acquisizione dell’Olbia Calcio 1905, ponendo termine alle trattative avviate nelle scorse settimane con la proprietà e le parti coinvolte», premette la nota.

«Dopo un’attenta riflessione — dichiara Pistilli — ho ritenuto opportuno interrompere il processo di acquisizione dell’Olbia Calcio. La mia scelta nasce dal rispetto verso la città, la tifoseria e la storia di questa società: un progetto sportivo, per essere credibile e sostenibile, richiede una convergenza di intenti, una visione comune e le condizioni necessarie per garantire solidità nel medio e lungo periodo. Oggi, purtroppo – prosegue l’imprenditore di Cori, in provincia di Latina, attivo nel settore della panificazione e pasticceria – non si sono verificate tutte le premesse indispensabili per dare avvio a un percorso di crescita serio e condiviso, anche a causa di pretese economiche ingiustificate di soggetti terzi».

Pistilli sottolinea di aver maturato la decisione con senso di responsabilità e trasparenza, evitando che eventuali incertezze potessero compromettere la serenità del club o generare aspettative non realizzabili. «Desidero ringraziare sinceramente la tifoseria dell’Olbia, che mi ha accolto con calore e rispetto fin dal primo momento. Ho avuto modo di conoscere una comunità sportiva autentica, appassionata e profondamente legata ai colori bianchi. A loro va il mio più grande augurio: che possano presto vivere le soddisfazioni sportive che meritano e vedere la loro squadra protagonista nei campionati futuri».

L’imprenditore tiene inoltre a precisare che non vengono meno l’interesse e la passione per il mondo del calcio, e che valuterà, in futuro, nuove opportunità d’investimento nel settore sportivo, sempre nel segno della correttezza, della trasparenza e del rispetto verso i territori e le loro comunità. «Il calcio è un patrimonio culturale e sociale del nostro Paese — conclude Pistilli — e continuerò a considerarlo come tale, con lo stesso entusiasmo e lo stesso senso di responsabilità che mi hanno accompagnato in questo percorso».

Con questo comunicato si chiude ufficialmente il capitolo delle trattative tra Giuseppe Pistilli e l’Olbia Calcio. Firmato Ufficio Stampa Giuseppe Pistilli.

© Riproduzione riservata