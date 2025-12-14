Basket in carrozzina: la Dinamo Lab espugna Vicenza 87-34 ed è prima da solaSconfitta per Porto Torres, superata in casa dal S.Stefano 66-61
Il 2025 della Serie A di basket in carrozzina si chiude con una grande sorpresa: la Dinamo Lab è capolista solitaria a punteggio pieno. Un risultato ottenuto soprattutto con le proprie forze ma anche con la inattesa prima sconfitta della Unipol Briantea84 Cantù che si è fatta battere in casa dalla Deco Amicacci Abruzzo 77-71, ora seconda coi brianzoli campioni d'Italia.
Quella ottenuta dalla Dinamo Lab è la settima vittoria di fila, un primato da quando la società sassarese è nella massima serie. Il successo per 87-34 sul campo vicentino delle Terre Venete dice tutto sull'autorità della formazione allenata da Foden che a gennaio conta di far debuttare il nuovo acquisto, il nazionale brasiliano Marquinhos.
Preziosissimo il successo in chiave volata per la Final Four di Coppa Italia del S. Stefano Kos Group, che ha espugnato Porto Torres 66-61. Si fa in salita quindi il cammino dell'Asinara Waves.