Serie D, girone G: le sarde in campo nella terza giornata di ritornoLa Cos esordisce per prima allo stadio “Enzo Mazzella” di Ischia. Entrambe le squadre vantano 26 punti in classifica
Domenica va in scena la terza giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone G. Per quanto riguarda le formazioni sarde, la prima a scendere in campo sarà la Costa Orientale Sarda, attesa alle 11 allo stadio “Enzo Mazzella” di Ischia. Le due squadre sono appaiate in classifica con 26 punti. I campani arrivano dal pareggio a reti inviolate contro il Budoni e, tra le mura amiche, hanno raccolto 19 punti nelle ultime sette gare, senza sconfitte dal 5 ottobre scorso. La Cos è invece alla ricerca dei primi punti del girone di ritorno, dopo le sconfitte contro Latte Dolce e Atletico Lodigiani.
Le altre formazioni scenderanno in campo alle 14.30. Il Monastir di Marcello Angheleddu ospita il Real Monterotondo. E' un momento positivo per Aloia e compagni. I laziali, terzultimi in classifica, arrivano però sulle ali dell’entusiasmo dopo il netto successo ottenuto sul Latte Dolce.
A Sassari, il Latte Dolce affronta l’Atletico Lodigiani in un altro scontro delicatissimo, con una classifica al momento cortissima. I biancocelesti proveranno a sfruttare il fattore campo contro una formazione reduce da sette risultati utili consecutivi, con l’ultima vittoria ottenuta nell'ultimo turno a Tertenia contro la Cos.
Gara interna anche per l’Olbia, che dopo il recente cambio societario ospita l’ostica Palmese. I bianchi non vincono dal 19 ottobre scorso.
Trasferta romana, infine, per il Budoni di Raffaele Cerbone, impegnato sul campo del Trastevere: i galluresi sono a secco di successi da cinque turni.