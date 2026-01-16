Domenica va in scena la terza giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone G. Per quanto riguarda le formazioni sarde, la prima a scendere in campo sarà la Costa Orientale Sarda, attesa alle 11 allo stadio “Enzo Mazzella” di Ischia. Le due squadre sono appaiate in classifica con 26 punti. I campani arrivano dal pareggio a reti inviolate contro il Budoni e, tra le mura amiche, hanno raccolto 19 punti nelle ultime sette gare, senza sconfitte dal 5 ottobre scorso. La Cos è invece alla ricerca dei primi punti del girone di ritorno, dopo le sconfitte contro Latte Dolce e Atletico Lodigiani.

Le altre formazioni scenderanno in campo alle 14.30. Il Monastir di Marcello Angheleddu ospita il Real Monterotondo. E' un momento positivo per Aloia e compagni. I laziali, terzultimi in classifica, arrivano però sulle ali dell’entusiasmo dopo il netto successo ottenuto sul Latte Dolce.

A Sassari, il Latte Dolce affronta l’Atletico Lodigiani in un altro scontro delicatissimo, con una classifica al momento cortissima. I biancocelesti proveranno a sfruttare il fattore campo contro una formazione reduce da sette risultati utili consecutivi, con l’ultima vittoria ottenuta nell'ultimo turno a Tertenia contro la Cos.

Gara interna anche per l’Olbia, che dopo il recente cambio societario ospita l’ostica Palmese. I bianchi non vincono dal 19 ottobre scorso.

Trasferta romana, infine, per il Budoni di Raffaele Cerbone, impegnato sul campo del Trastevere: i galluresi sono a secco di successi da cinque turni.

© Riproduzione riservata