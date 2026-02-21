Nell’anticipo della 25ª giornata del campionato di Serie D, Girone G, pesante sconfitta per il Latte Dolce, superato 3-1 al campo Principale di Sassari dall’Ischia.

La gara si decide interamente nel primo tempo. I sassaresi partono bene e trovano il vantaggio con Tokić, ma la reazione dei campani è immediata: negli ultimi venti minuti della prima frazione arrivano tre reti che ribaltano il punteggio. A segno per i gialloblù Longo, Castagna e Bosisio.

Domani in campo le altre quattro formazioni sarde del girone.

Alle 14.15, allo stadio Is Arranas di Tertenia, la Costa Orientale Sarda affronterà il Trastevere, seconda forza del campionato. La squadra allenata da Francesco Loi cerca continuità dopo la preziosa vittoria ottenuta sul campo dell’Anzio e punta a tornare al successo davanti al proprio pubblico, dove è reduce da quattro sconfitte consecutive. Di fronte un avversario in grande forma, reduce da quattro vittorie di fila, numeri che impongono ai sardi una prestazione di grande attenzione e personalità.

Trasferta impegnativa per il Monastir, autentica sorpresa del torneo. La matricola guidata da Marcello Angheleddu, terza in classifica e reduce da tre successi consecutivi, sarà di scena alle 14.30 allo stadio “Francesca Gianni” di Roma contro l’Atletico Lodigiani. I capitolini, dopo un buon avvio di girone di ritorno, hanno rallentato nelle ultime settimane, raccogliendo un solo punto nelle più recenti uscite. Per il Monastir si tratta di un banco di prova significativo per consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria.

Sempre alle 14.30, al “Pasquale Pinna”, il Budoni ospita la Palmese in uno scontro diretto delicatissimo in chiave salvezza. I biancocelesti non vincono da dieci giornate e nell’ultimo turno hanno sfiorato l’impresa sul campo della Nocerina. In palio punti che possono pesare in maniera determinante nella corsa alla permanenza in categoria.

Chiude il programma, alle 14.30 allo stadio “Turiddo Madami” di Civita Castellana, la sfida tra l’Olbia e il Flaminia Civita Castellana, quinta forza del girone. I bianchi, scivolati al terzultimo posto, sono chiamati a fare risultato per non perdere ulteriore terreno nella lotta salvezza. L’incontro si disputerà a porte chiuse per la concomitanza con la manifestazione conclusiva del Carnevale Civitonico.

